Sociedade Iniciativa Volta a Portugal solidária com Reguengos de Monsaraz esteve na Nazaré A iniciativa Volta a Portugal Solidária passou, no passado dia 27, na Nazaré, para angariar donativos destinados à Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão da Silva, a instituição de Reguengos de Monsaraz, onde se registou um surto de covid-19 que provocou 18 vítimas mortais. 17-09-2020 | JL José Cebola, de 55 anos, natural de Reguengos de Monsaraz, antigo membro do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia de Segurança Pública (PSP) e atual agente no Comando Distrital de Évora, anda a percorrer o país de bicicleta para recolher apoio financeiro que ajude a reequipar o lar e reerguer aquela instituição de apoio social.

“Estamos a procurar o patrocínio de empresas e a promover a venda de camisolas solidárias, ambas destinadas a apoiar a causa, e que se juntam a uma conta solidária aberta em nome da Fundação”, explica.

O percurso de 20 etapas, com um total 2.150 Kms, a uma média de 4 horas diárias a pedalar, teve início no passado dia 16, em Reguengos de Monsaraz, e irá terminar no próximo dia 5, no local onde começou.

“A vida só me preenche se der o que puder de mim em prol do meu semelhante, em especial dos mais vulneráveis, para que possam ver a sua qualidade de vida melhorada”, disse José Cebola durante a receção nos Paços do Concelho da Nazaré.

