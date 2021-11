Educação Alunos de São Martinho do Porto distinguidos com Selo de Qualidade do Projeto eTwinning No passado dia 30 de setembro, o projeto de dois anos "Unstereotyping Europe with Asterix" desenvolvido pela professora Ofélia Almeida com os alunos da turma 10ºA CT/LH 2019/20 e 11º 2020/21 foi distinguido com SNQ (Selo Nacional de Qualidade) pela pertinência e forma inovadora de trabalhar a temática. 05-11-2021 | Os alunos desenvolveram trabalho colaborativo com duas turmas da Escola Oficial de Idiomas de Ourense, Espanha e com uma turma do Liceo Scientifico Statale "G. Banzi Bazoli", Itália.

O projeto envolveu a leitura em língua inglesa de livros do Asterix e promoveu a discussão de estereótipos sob uma perspetiva intercultural. Proporcionou a comunicação em língua inglesa e o intercâmbio de culturas dos países envolvidos.

Os alunos exploraram leituras, cons-truíram jogos e murais digitais colaborativamente e trocaram mensagens escritas e em vídeo.

O eTwinning é a maior comunidade de escolas da Europa, contando com mais de 770.000 professores inscritos. Este projeto tem como principal objetivo a criação de redes de trabalho colaborativo entre as escolas europeias, com recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), de forma a desenvolver o espírito de cidadania europeia.

Este projeto disponibiliza uma plataforma para que os profissionais da educação (educadores de infância, professores, diretores, bibliotecários) que trabalham em escolas dos países europeus envolvidos possam comunicar, colaborar, desenvolver projetos e parti-lhar; em suma, sentir-se, e, efetivamente, ser parte da mais estimulante comunidade de aprendizagem na Europa. O eTwinning é cofinanciado pelo Erasmus+, um programa Europeu no domínio da Educação, Formação, Juven-tude e Desporto.

