Nazaré Bombeiros da Nazaré procuram nova direção As eleições para formar nova direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Nazaré foram convocadas para o mês de dezembro, mas nenhuma lista se apresentou até ao passado dia 15 de novembro, data limite estabelecida. 26-11-2019 | JL Os estatutos impedem mais do que dois mandatos consecutivos. Joaquim Morais, que lidera a direção cessante, já se manifestou disponível para fazer mais um mandato, mas com algumas condições.

“Há alguns condicionantes que eu gostaria de ver realizados, e se tal não for possível, muito provavelmente, não nos iremos candidatar”, diz Joaquim Morais.

A condução da Associação Humanitária nos próximos 3 meses por uma Comissão Administrativa volta a ser uma possibilidade.

A solução é a resposta à obrigação estatutária que impede uma equipa administrativa de fazer mais que dois mandatos seguidos.

“Quisemos alterar os estatutos para aumentar para 3 anos o período diretivo, mas tal não foi possível”.

Durante o mês de dezembro será realizada uma assembleia-geral para apresentação do Orçamento e Pano de Atividades, devendo realizar-se, no mesmo dia, uma segunda assembleia "e depois iremos decidir o que vamos fazer"

