Sociedade Policlínica da Benedita disponibiliza consultas de Oncologia Vasco Fonseca, médico oncologista no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Representante Nacional da Sociedade Internacional de Oncologia Geriátrica em Portugal (SIOG) e doutorando em Administração Pública em Saúde na Universidade de Lisboa, Médico pela Faculdade de Medicina de Lisboa e Oncologista Médico pelo Instituto Português de Oncologia de Lisboa, é um dos novos rostos da Policlínica da Benedita. 02-07-2021 | PA Integrando o Grupo H e o plano de Oncologia Regional, a nova especialidade da clínica dá prioridade ao tratamento de excelência de proximidade, com articulação dos cuidados de saúde privados e públicos.



“Numa primeira fase pretende garantir que, na área da prevenção e diagnóstico precoce de Cancro, os nossos conterrâneos têm acesso a cuidados de excelência com referenciação a Unidades de Referência a nível Nacional sempre que necessário. Acesso a consulta de Oncologia vocacionada para a consulta de diagnóstico e orientação para o centro de referenciação sempre necessário. Consulta de segunda opinião na área oncológica. Realização de consulta multidisciplinar com os médicos do Grupo H para oferecer os cuidados adequados ao doente”, refere o grupo.



Henrique Henriques, Diretor Executivo do Grupo H Saúde, adianta que se trata de uma “consulta de sobreviventes de Cancro com uma incorporação inovadora de cuidados a estes vocacionados, que incorporem plano de hábitos de vida saudáveis com impacto favorável no doente oncológico ao nível de nutrição e exercício físico”.



Numa segunda fase, está previsto iniciar na Benedita, privilegiando o tratamento local, e com articulação com as Unidades Públicas e Privadas existentes, para a doença oncológica, cirúrgico e de fármacos de oncologia, privilegiando os fármacos de menor toxicidade e de administração oral com o apoio da equipa de Farmácia Hospital do Grupo H.

