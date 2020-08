Sociedade Publicação irlandesa indica a Nazaré como uma das melhores escolhas para quem quer gozar a reforma A publicação irlandesa “Internacional living report” elegeu a Nazaré como um dos melhores retiros da Região Centro de Portugal, no conjunto dos 7 melhores destinos europeus, para americanos reformados poderem gozar, com qualidade, essa nova fase de vida. 30-07-2020 | JL No artigo, são indicados vários destinos europeus onde será possível gozar da reforma tranquilamente e de forma bastante confortável, que vão para além dos óbvios e tradicionalmente promovidos para este mercado de procura.

Sob o lema “viver melhor por menos”, a Nazaré é apresentada como uma das “praias mais típicas” da Região Centro, bastante procurada por estrangeiros, mas não lotada como acontece com outros destinos nacionais, localizados junto ao mar.

É indicada para quem procura um clima temperado ao longo do ano, tranquilidade e qualidade de vida, sendo servida por uma boa rede de transportes, com uma oferta de mais de 100 restaurantes e café e outras comodidades, como supermercados, tendo a repórter Tricia Pimentel sugerido que vale a pena conhecer a vila "caminhando" por entre ruas.

