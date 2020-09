Alcobaça Polidesportivo da Vestiaria reabriu depois de obras O Polidesportivo da Vestiaria reabriu, no passado dia 10 de setembro, cumprindo o desejo do Executivo da União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria. 17-09-2020 | Paulo Alexandre A atribuição de condições de prática desportiva e de segurança a um espaço bastante degradado e pouco convidativo eram alguns dos objetivos da autarquia.

O equipamento complementa o espaço de recreio da EB da Vestiaria, contribuindo assim para o bem-estar de escalões etários com interesses de lazer diferentes, e aumenta a oferta de espaços disponíveis para a prática de desporto espontâneo coletivo.

No seu total, a obra representou um investimento global de 5500 euros.



