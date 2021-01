Educação Criatividade escrita vai ser premiada por prémio Gonçalves Sapinho Decorre até 26 de fevereiro o prazo para a entrega de trabalhos ao Prémio Gonçalves Sapinho do Externato Cooperativo da Benedita 14-01-2021 | PA Textos poéticos ou ilustrações são o alvo deste prémio que se destina a preservar a memória do fundador do externato, manter as boas práticas da escrita e leitura e promover o sentido estético e fruição artística.



“O prémio sofreu uma alteração do seu nome para fazer jus à sua origem. As pessoas precisam de entregar o texto. O regulamento está disponível no site do Externato. E os concorrentes precisam de inspiração para escrever sobre o tema: “sombras e reflexos”.



Para os melhores trabalhos estão destinados dois prémios distintos. “à semelhança de outros anos, existirão dois prémios para cada um dos concursos”, explica Paula Ferreira, professora na escola.



O concurso é dirigido a pessoas da freguesia, desde que tenha sido aluno(a) do Externato.



A entrega dos prémios está prevista para 21 de maio.

