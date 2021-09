Cultura Brasileira Nicole Costa é a nova diretora do Dr. Joaquim Manso Nicole Costa é a nova diretora dos museus José Malhoa, da Cerâmica de Caldas da Rainha e Dr. Joaquim Manso. Chega ao lugar no decurso do procedimento concursal de seleção internacional, lançado em julho de 2020, pela Direção Regional de Cultura do Centro, entidade que tutela o Museu José Malhoa e respetiva unidade orgânica (onde estão integrados o Museu da Cerâmica, nas Caldas da Rainha, e o Museu Dr. Joaquim Manso, na Nazaré). 21-09-2021 | JL “Envolver para Desenvolver” foi a base da estratégia apresentada por Nicole Costa para o Museu José Malhoa, sendo que a partir dos conceitos de Comunidade, Território e Arte, apresentou uma “visão clara e inspiradora do Museu e do seu papel social e cultural”.



Nicole Costa é doutorada em Antropologia, pela Universidade Federal de Pernambuco. “Ao longo dos seus vinte anos de atividade profissional geriu e coordenou vários projetos transversais à cultura e à educação, passando pela área social, tendo sido premiada por vários destes projetos. Desde 2019, é gestora geral do Paço do Frevo, um espaço dedicado à difusão, pesquisa, lazer e formação nas áreas da dança e música, na cidade de Recife”.



Ao procedimento concursal apresentaram-se 11 candidatos, 8 nacionais, 3 internacionais. Nicole Costa destacou-se, por unanimidade do júri, dos restantes candidatos em todos parâmetros de avaliação, tendo sido selecionada com uma classificação de 17,8 valores. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com