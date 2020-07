Educação Universidade Sénior fechou ano letivo com festa pelas redes sociais A Universidade Sénior da Nazaré encerrou o ano letivo 2019-2020 com uma sessão comemorativa que decorreu na internet e não como é habitual, numa enorme festa de convívio entre dirigentes, corpo docente e alunos. 09-07-2020 | JL A funcionar há 12 anos, e com um crescimento acentuado ano após ano, a Universidade funciona na antiga escola primária do Bairro dos Pescadores, apoiada por três polos (Valado dos Frades, Fanhais e Famalicão), para promover igual oportunidade de acesso aos seniores de todo o concelho.

O ano letivo que encerrou contou com 458 alunos inscritos, divididos por 74 turmas, e uma oferta formativa composta por 28 disciplinas conduzidas por 49 professores.

Num ano atípico, apanhado a meio pela pandemia da Covid-19, realizaram-se 125 aulas online, proporcionando as atividades regulares e o acompanhamento diário da comunidade, mesmo à distância, diminuindo o distanciamento e esbatendo as consequências do isolamento social imposto pelo vírus.

Filipa Lopes, coordenadora do projeto, um dos maiores da rede de Universidades Seniores, tanto pela oferta como pelo número de alunos a frequentar as aulas, agradeceu o “empenho de todos no sucesso desta aposta no envelhecimento ativo”.

“O envelhecimento tornou-se numa conquista e num grande desafio. É preciso pensar no futuro, ou seja, na forma de melhor servirmos todos os que se dirigirem a este projeto”, disse.

Walter Chicharro, Presidente de Câmara da Nazaré, destacou, por sua vez, a “relevância da aposta do Município neste projeto da Universidade Sénior na vida dos que a frequentam”.

Já o vereador responsável pela área da educação, Manuel Sequeira, recordou que se viveu um “ano atípico, devido à pandemia”, e que este impediu a concretização de um dos fundamentos deste projeto, “o contacto social e o convívio de proximidade”.

O novo ano letivo começou já a ser preparado. As aulas serão retomadas no início do outubro. O regime de frequência das disciplinas está dependente da evolução da atual pandemia. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com