Desporto Brasileiro Vini dos Santos pode ter surfado a maior onda da temporada O Surfista de Floripa (Brasil), Vini dos Santos, pode ter surfado a maior onda da temporada na Praia do Norte, na Nazaré. 18-03-2021 | JL O resultado de uma onda gigante surfada a 22 de fevereiro ainda não foi homologado pela World Surf League (WSL), mas o atleta afirma que "é um consenso geral na Nazaré que surfou a maior onda da temporada”.



Antes de se saber o resultado oficial, que pode ser divulgado no final do mês, Vini dos Santos já declarou à imprensa brasileira que é “a primeira vez em que eu surfo ondas tão grandes com tanta gente documentando em diferentes ângulos. Meu colegas aqui estão dizendo que neste dia eu surfei ondas de 12 a 15 metros no braço. É possível que tenha sido o meu recorde”.



Rodrigo Koxa, que detém o recorde mundial, com uma onda de 24,4 metros surfada na Praia da Nazaré, também comentou nas redes sociais que a onda apanhada por Vini foi a maior que viu desta temporada.

