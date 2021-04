Cultura Biblioteca da Nazaré comemora abril A Biblioteca da Nazaré e a Rádio Nazaré vão levar a cabo um conjunto de iniciativas que terão como objetivo a comemoração do 47º aniversário do 25 de Abril de 1974. 22-04-2021 | JL Vários conteúdos evocativos desta data, com entrevistas, fotografia, música, animação, pequenos vídeos, poesia, entre outras surpresas, irão enaltecer e divulgar “as portas que abril abriu”, farão parte das comemorações que se estenderão entre os dias 22 de abril e 1 de maio.

Os sócios e amigos da Biblioteca da Nazaré e da Rádio Nazaré poderão fazer chegar alguns conteúdos sobre o tema para que também possam ajudar a construir esta genuína comemoração popular.

No dia 25 de abril, realizar-se-á uma sessão de reflexão e debate introduzindo o tema “Os valores de Abril, a Pandemia e a Ascensão dos Extremismos”, que contará com alguns convidados.

"A atualidade que vivemos convoca todos os democratas a defender os mais altos valores da democracia, da cooperação e da participação coletiva na construção de realidades mais justas, equilibradas e solidárias", refere a coletividade.

