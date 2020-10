Alcobaça Mosteiro de Alcobaça perde mais de 70% dos visitantes no primeiro semestre Os museus, monumentos e palácios nacionais – tal como todos os espaços culturais – estiveram encerrados entre 14 de março e 17 de maio deste ano. 01-10-2020 | Paulo Alexandre Os museus, monumentos e palácios nacionais registaram uma quebra de cerca de 70% de visitantes no primeiro semestre de 2020, comparando com o mesmo período de 2019.

No caso do Mosteiro de Alcobaça, os 24.506 visitantes do primeiro semestre deste ano, comparam com 84.040 entradas no mesmo período do ano passado, ou seja, registou-se uma queda de 70,1%.

