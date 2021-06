Cultura Dia Mundial da Criança comemorado com peça de teatro online “O Príncipe Nabo” No próximo dia 1 de junho, para assinalar o Dia Mundial da Criança, a RIBO – Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Oeste irá transmitir a peça “O Príncipe Nabo “, numa encenação da Atrapalharte, via YouTube. 27-05-2021 | PA Os interessados em assistir à peça terão de clicar no link que será disponibilizado nas redes sociais das Bibliotecas e Municípios pertencentes à RIBO, bem como na página da própria RIBO e no portal da OesteCIM.



A peça é baseada na obra “O Príncipe Nabo”, de Ilse Losa, livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para o 5.º ano de escolaridade.



A RIBO - Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Oeste é constituída pelas bibliotecas municipais de Alenquer, Alcobaça, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.



O link para assistir à peça poderá ser acedido em três momentos, ao longo do dia de 1 de junho: às 10h00, 11h30 e 14h30.

