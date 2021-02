Ocorrências Resgate de aves em cativeiro O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Caldas da Rainha, identificou, no dia 17 de fevereiro, dois homens de 43 e 48 anos por detenção de espécies autóctones em cativeiro de forma ilegal, no Porto de Abrigo da Nazaré, no concelho de Nazaré. 25-02-2021 | JL Na sequência de uma denúncia através da linha SOS Ambiente, os militares da Guarda encetaram diligências policiais que permitiram localizar o local onde se encontravam duas aves autóctones detidas em cativeiro, um exemplar de pintassilgo (Carduelis carduelis) em estado debilitado e outro exemplar de hibrido de pintassilgo, proveniente do cruzamento de canário com pintassilgo.



As aves foram resgatadas e entregues no Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Montejunto (CRASM), para monitorização e recuperação do seu estado de saúde.



Desta ação resultou a elaboração de dois autos de contraordenação por detenção de espécies autóctones em cativeiro, remetidos para Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, punível com uma coima que pode ascender aos 3 740 euros.



A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com