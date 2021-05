Política PSD anuncia candidatos às próximas autárquicas A concelhia PSD Nazaré anunciou os seus candidatos às juntas de freguesia do concelho e presidência da Assembleia Municipal da Nazaré, que irão acompanhar Fátima Duarte, a candidata à presidência da Câmara, na campanha eleitoral às Autárquicas previstas realizar em outubro. 13-05-2021 | JL Isidro Valverde é o candidato escolhido para concorrer à presidência da Junta de Freguesia da Nazaré, Sandra Ortega à Junta de Freguesia de Valado dos Frades e Gonçalo Rodrigues à Junta de Freguesia de Famalicão.



Todos os candidatos apresentam experiência autárquica, segundo a cabeça de lista à presidência da Câmara.



"O Senhor Isidro é uma pessoa com bastante experiência no associativismo e na Junta, porque já foi membro da Assembleia de Freguesia"; a Sandra é uma pessoa dinâmica com umas ideias muito interessantes, e o candidato à Junta de Freguesia de Famalicão, já deu provas enquanto representante do PSD na autarquia local, tem ideias e dinamismo para Famalicão, e para a Assembleia Municipal da Nazaré Tânia Gandaio, com capacidades para o cargo, é uma jurista".

