Alcobaça Câmara de Alcobaça cede antiga escola primária de Turquel à Junta de Freguesia para nova sede O protocolo de cedência da antiga escola primária de Turquel à Junta de Freguesia para criação da sua nova sede foi assinado no 25 de maio, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. O documento foi rubricado pelo presidente da Câmara Municipal de Alcobaça Paulo Inácio e pelo Presidente da Junta de Freguesia de Turquel, Jorge Honório. 17-06-2021 | Paulo Alexandre No âmbito do protocolo, o Município de Alcobaça autoriza a Junta de Turquel a realizar as obras de adaptação e beneficiação necessárias para a realização das futuras instalações da sede. Para este efeito o Município concede um montante de 150 mil euros a título de comparticipação nos encargos desta obra.



Antiga Escola Primária de Turquel vai ser a nova sede da Junta de Freguesia

“Este edifício irá seguramente garantir as melhores condições de atendimento público, gabinetes apropriados, salão nobre, acessibilidades através de elevador, entre outras. Trata-se de mais um trabalho de recuperação do património imobiliário do Município, à semelhança por exemplo da reconversão da antiga Escola Primária de Alcobaça no Tribunal de Família e Menores. Esta obra também merecerá o devido reconhecimento pela sua qualidade e ambição. Será motivo de orgulho para os turquelenses”, defende Paulo Inácio.



Este protocolo cumpre a deliberação tomada pela Assembleia Municipal de Alcobaça no dia 21 de maio. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com