Cultura Lançado Trabalho discográfico “From Nazaré...with Love!” O trabalho “From Nazaré … With Love”, que junta os músicos nazarenos Mário João Estrelinha, Daniel Vinagre e João Mário Vinagre foi lançado no passado dia 21 de abril. 13-05-2021 | JL O CD, resultado do projeto musical desenvolvido pelos 3 músicos, reúne 10 temas originais de inspiração nazarena, que vão da música latina à anglo-saxónica, do vira ao jazz, é uma fusão musical de partilha entre instrumentos tão díspares como o cântaro e as pinhas do nosso folclore, aos mais tradicionais como a guitarra portuguesa, o acordeão, o cavaquinho, mas também o Saxofone, o trompete, piano, percussões, sintetizadores, guitarras, contou com o apoio do Município da Nazaré, pela sua “extrema importância para a promoção e divulgação cultural do concelho”, refere a proposta aprovada em reunião de Câmara, em novembro de 2021.



“A internacionalização /divulgação da cultura portuguesa constitui uma das finalidades prosseguidas pelas políticas prosseguidas pelas políticas públicas, à qual este Município não é alheio”, refere a proposta.



Para os autores do trabalho, trata-se de “um CD local, mas de ampla abrangência, que pode ser ouvido em qualquer parte do mundo pois decidimos editá-lo na única linguagem verdadeiramente universal: – A Música”.



“From Nazaré … With Love” resulta da vontade que pretendem projetar para os quatro cantos do globo a imagem de uma Nazaré diferente, aberta para o mundo e para a música, que respeita as suas raízes e valoriza a tradição e a vivência das suas gentes”, referem ainda os seus autores. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com