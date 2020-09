Alcobaça Câmara de Alcobaça fecha 2019 com resultado líquido positivo de 372 mil euros A Câmara de Alcobaça fechou o ano 2019 com um resultado líquido positivo do exercício da gestão, na ordem dos 372,4 mil euros. 27-08-2020 | Paulo Alexandre A Autarquia arrecadou 46 milhões de euros em receitas, dos quais 30,4 milhões de euros foram referentes a receitas correntes, tendo os impostos diretos (13,1 milhões de euros) representado a maior fatia, seguidos das transferências correntes (11,1 milhões de euros).

As receitas de capital ascenderam aos 3,9 milhões de euros, dos quais 3,6 milhões de euros referentes a transferências.

Já o montante de despesas executadas situou-se nos 29,2 milhões de euros, dos quais 22,4 milhões de euros dizem respeito a despesas correntes e 6,7 milhões de euros a despesas de capital.

A aquisição de bens e serviços destacou-se como a rubrica de maior peso na despesa, fixando-se nos 11,7 milhões de euros; a que se seguiram as despesas com pessoal, que tiveram um custo de 7,4 milhões de euros.

Quanto à exceção, o relatório de gestão refere que o orçamento da receita teve uma execução de 93%, tendo sido liquidados 47,7 milhões de euros e cobrados 46 milhões de euros.

Do lado das grandes opções do plano, foram executados 21,3 milhões de euros, 8,8 milhões de euros dos quais aplicados nas funções sociais, e 6,8 milhões de euros nas funções gerais.

Já no que concerne ao endividamento, a Câmara de Alcobaça terminou o ano de 2019 com uma dívida de médio e longo prazo de 1,6 milhões de euros (menos 665 mil euros que em 2018).

As contas consolidadas foram aprovadas por maioria, com os votos favoráveis do PSD, as abstenções do PS e os votos contra da CDU.

A Assembleia Municipal (AM) de Alcobaça aprovou, por maioria, o relatório de contas consolidadas da câmara, que fechou o ano de 2019 com um resultado líquido positivo superior a 676 mil euros.

