Cultura Aluna de Ballet de Valado dos Frades é a única portuguesa na 49ª Edição do Prix de Lausanne - Suíça Laura Matos Viola é a única menina Portuguesa no Prix de Lausanne, na Suíça, a mais prestigiada competição de ballet, para a qual são selecionados os melhores jovens bailarinos do mundo. 12-11-2020 | JL A jovem natural do Valado pratica ballet desde os 4 anos. É aluna do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, em Leiria, que a classifica de exemplar.

“É um exemplo para todas as estudantes de Ballet”, refere a diretora do Conservatório.

O Conservatório enviou as candidaturas de 5 estudantes para a competição, na Suíça. Giulio Diligente (Itália), Maia Roberts (Reino Unido) e os portugueses António Casalinho, Francisco Gomes e Laura Viola foram selecionados entre as 399 candidaturas rececionadas pelo Prix de Lausanne.

O prémio foi criado em 1973, sendo gerido pela Fondation en faveur de l’Art Chorégraphique, e é destinado a jovens bailarinos que procuram seguir uma carreira profissional no ballet clássico. Muitos dos seus antigos vencedores são, atualmente, estrelas de grandes companhias em todo o mundo.

A 49ª Edição do Prix de Lausanne irá realizar-se entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 em Montreux, Suíça, sendo a final no dia 6 de fevereiro. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com