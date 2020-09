Educação Câmara da Nazaré define apoio social escolar para o próximo ano letivo A Câmara Municipal aprovou os apoios socioeducativos no âmbito da ação social escolar para os alunos que frequentam o ensino pré-escolar, ensino básico e secundário da rede pública do concelho da Nazaré. 27-08-2020 | JL Estes apoios, que visam apoiar as famílias nos encargos relacionados com o prosseguimento da escolaridade dos alunos, serão atribuídos nos serviços de fornecimento de refeições em refeitórios escolares; às Atividades de Animação e Apoio à Família; Comparticipação no valor de transporte e visitas de estudo no âmbito das atividades curriculares e Atribuição de subsídio para a aquisição de material escolar.

De acordo com dados provisórios construídos com base em informações e pedidos de apoios apresentados pelos pais e encarregados de educação, 364 alunos, a frequentar os estabelecimentos de ensino pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo, e secundário, irão beneficiar de auxilio económico nas refeições escolares (de acordo com os escalões definidos pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social, atribuídos consoante o posicionamento do aluno nos escalões de rendimento para a atribuição do abono de família).

Relativamente aos apoios para o transporte e visitas de estudo de alunos do 1º ciclo, foi definido um valor total de 1.990 euros a distribuir por 134 alunos (dos escalões A e B).

Já para a aquisição de material, a Câmara aprovou a atribuição da comparticipação de 16 euros em material escolar para alunos do 1º ciclo com escalão A, e de 8 euros para os que possuem o escalão B, valores que poderão ser utilizados na aquisição de material escolar na papelaria da Escola Sede do Agrupamento de Escolas da Nazaré, até 31 de dezembro. A comparticipação estimada em 1592 euros irá abranger 134 alunos (com escalões A e B).

Aos alunos matriculados no pré-escolar público do concelho, independentemente do escalão da segurança social (mesmo para os que não se candidataram à ação social escolar do novo ano letivo 2020-2021), será atribuído um voucher no valor de 5 euros pelo Gabinete de Educação da Câmara Municipal, para utilizar na papelaria da Escola Amadeu Gaudêncio.

Estes apoios visam apoiar as famílias nos encargos relacionados com o prosseguimento da escolaridade dos alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico.

