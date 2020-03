Nazaré Nazaré adota medidas de combate à pandemia Covid-19 A Câmara Municipal adotou diversas medidas para travar a pandemia do COVID-19, tais como a aplicação do plano de contingência interno em linha com o solicitado pela Direção Geral de Saúde; cessação de eventos culturais; encerramento de equipamentos e espaços públicos municipais de forte concentração de pessoas; encerramento de serviços municipais de atendimento público; reforçando, em paralelo, as medidas preventivas e de limpeza, assim como de desinfeção de transportes urbanos e edifícios à sua responsabilidade. 24-03-2020 | JL Na semana passada, deliberou atribuir uma verba de 50 mil euros ao Centro Hospitalar de Leiria para a aquisição de ventiladores e outro material médico.

“Não poderíamos deixar de estar ao lado do Hospital de Leiria, entidade prestadora de cuidados hospitalares aos munícipes do concelho da Nazaré, dados os tempos de pandemia que vivemos em que reforçar a capacidade de resposta deste centro hospitalar de excelência da região é um dever, a bem da população que serve”.

“O nível de cumprimento dos Munícipes tem sido louvável. Para tal, também muito contribuiu a notável responsabilidade social dos empresários que, em grande parte, anteciparam medidas, optando pelo encerramento ou por colocar limitações à entrada de clientes nos seus estabelecimentos”, declara Walter Chicharro.

O autarca escreve ainda que “o concelho acolhedor, habituado a receber gente vinda de muitos locais, tanto do nosso País como de fora” saberá responder “de forma assertiva, levando as medidas de proteção da população a bom porto, debelando dificuldades e conquistando, de novo, a serenidade requerida”.

“Estamos perante um problema grave de saúde pública causado pelo Coronavírus COVID-19. Este é um facto que exige de nós um sentimento de comunidade, de partilha em sociedade, e de contributos para a proteção de todos”.

No comunicado enviado às redações, o autarca garante estar a acompanhar, em permanência, “as medidas da Direcção-Geral de Saúde, atuando em conformidade com elas, adequando a nossa ação à proteção da nossa população, mantendo e alargando, se se justificar, o apoio social em todas as suas valências, particularmente a idosos em situação de isolamento, bem como outras situações de fragilidade social”.

Apesar das reconhecidas dificuldades financeiras da Autarquia, “estamos a estudar um conjunto de medidas destinadas a apoiar a economia local; e os cidadãos, que a devido tempo serão divulgadas, como também temos vindo a alertar o Governo para a necessidade de adoção de iniciativas que possam servir de suporte à comunidade, particularmente, o setor primário (pesca e agricultura), essencial na estrutura de distribuição de alimentos; ajudando-a a recuperar do atual momento, dotando-a de mecanismos que permitam o restabelecimento da normalidade”.

“Ultrapassar adversidades sempre foi o Forte da nossa herança genética. O atual momento requer de todos um enorme sentido de cidadania, que, aliás, já demonstrámos tantas vezes, em outras ocasiões. Estou convicto de que o futuro voltará a ser de Esperança”.

O atendimento presencial de público em todos os serviços do grupo municipal está cancelado desde o passado dia 16 e assim ficarão até indicações em contrário.

Os transportes urbanos mantêm-se em funcionamento, tal como o mercado municipal da Nazaré, mas ambos apresentam limitações de acessos por parte dos utilizadores.

No Mercado Municipal foi limitado o acesso a 50 pessoas de cada vez, que passará a ser feito exclusivamente pela entrada frontal;

Nos transportes, como o Ascensor foi decidido limitar a 14 pessoas a entrada nas carruagens; aumentar a distância entre passageiros para o mínimo de 1,5 metros; reduzir a lotação do transporte às 15 pessoas; redução para os 2 turnos, redução do horário de funcionamento das 8h00 às 20h00; reforço das medidas de limpeza e higienização. Nas carreiras urbanas foi, igualmente, decretado o aumento da distância entre passageiros para o mínimo de 1,5 metros; reduzir a lotação ao máximo em 80%; redefinir horários e paragens; entrada dos passageiros pela porta de saída; viagens gratuitas.

Estão encerrados os edifícios dos Postos de Turismo, Forte de São Miguel Arcanjo, Piscinas Municipais, Pavilhões Municipais, Biblioteca Municipal, Centro Cultural, Feira Semanal, Loja da Praia do Norte, Julgados de Paz, Carsurf, Ginásio do Centro de Alto Rendimento, Parques Infantis do concelho, Skate Park, e Parques Fitness. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com