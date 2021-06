Sociedade Bombeiros da Nazaré assinalam 94º aniversário Comemorou-se no passado dia 10 de Junho, o 94º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros da Nazaré. 17-06-2021 | JL Para assinalar a data, foi realizada uma breve cerimónia de celebração e comemorativa, que contou com a presença de Entidades Civis e Militares entre outros convidados.

No decorrer da cerimónia foram promovidos à categoria de Bombeiro de 2ª, oito Bombeiros(as), “aos quais damos os parabéns pelo esforço e dedicação sempre demonstrada no decorrer do processo formativo”, refere a direção.

“Uma vez mais agradecemos toda a ajuda e apoio prestado e dado pela Câmara Municipal da Nazaré, à Junta de Freguesia do Valado dos Frades, à Junta de Freguesia de Famalicão e um agradecimento especial à Junta de Freguesia da Nazaré e ao seu presidente João Formiga pelo apoio financeiro que mais uma vez nos ofereceu, tendo a consciência dos tempos difíceis que todos ultrapassamos, mas que sempre está ao lado dos Bombeiros da Nazaré em todos os momentos”.

Entre as entidades representadas, o Serviço Municipal de Proteção Civil que manifestou as suas "felicitações a AHBV da Nazaré e agradecer à Direção, Comando e Corpo Ativo e outros colaboradores, todo o serviço que prestam na proteção e socorro de Todos Nós e deixar uma palavra amiga, de estima e consideração pela forma sempre pronta e eficaz com que têm trabalhado com o SMPC da Nazaré".

