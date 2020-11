Nazaré Suspensão da pesca de biqueirão a norte da Nazaré Os produtores recomendam suspensão da pesca de biqueirão a norte da Nazaré, e o ministério do Mar já saudou a decisão que considera revelar um elevado sentido de responsabilidade dos produtores. 26-11-2020 | JL Os produtores da pesca do cerco das regiões Centro e Norte recomendaram a suspensão da captura de biqueirão, a partir da próxima sexta-feira, a norte da Nazaré, após avaliação da produção, avançou hoje o executivo, saudando a decisão.

“As organizações de produtores da pesca do cerco do Centro e Norte tomaram a iniciativa de recomendar aos seus associados a não captura e correspondente venda de biqueirão, a partir das 24:00 de 27 de novembro, em qualquer porto de pesca a norte da Nazaré, recomendação que se estenderá até ao final do corrente ano de 2020”, indicou, em comunicado, o Ministério do mar.

Segundo o executivo, as organizações de produtores justificaram esta medida com a avaliação da produção e do mercado desta espécie, assegurando assim as condições para a captura do biqueirão nos primeiros meses de 2021.

O biqueirão está sujeito ao regime de totais admissíveis de capturas (TAC) e às quotas da União Europeia.

A quota desta espécie, atribuída até ao final de junho de 2021, está fixada em 8.175 toneladas e o nível de utilização ronda já os 65%.

O ministério liderado por Ricardo Serrão Santos "saúda esta decisão das organizações de produtores, que revela um elevado sentido de responsabilidade e mostra o empenho dos produtores em promover uma gestão partilhada dos recursos disponíveis, que tem como principais objetivos assegurar a sua sustentabilidade e promover o melhor rendimento possível da pescaria".

