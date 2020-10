Ocorrências Estação Salva-vidas da Nazaré presta auxílio a tripulante de embarcação de pesca a 18km da Nazaré A Estação Salva-vidas da Nazaré prestou auxílio a um tripulante que sofreu um ferimento grave numa das mãos, a bordo de uma embarcação de pesca que se encontrava a cerca de 18km a noroeste da Nazaré. 15-10-2020 | JL O alerta foi recebido pelas 14h20, no passado dia 4, através do mestre da embarcação de pesca, informando que um dos tripulantes tinha sofrido um corte numa mão, tendo sido ativada para o local a embarcação da Estação Salva-vidas da Nazaré.

No local, os elementos da Estação Salva-vidas da Nazaré efetuaram o resgate e transportaram a vítima para o porto de abrigo da Nazaré.

Em terra, a vítima foi transportada pelos Bombeiros Voluntários da Nazaré para o hospital de Leiria.

O Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré tomou conta da ocorrência.

