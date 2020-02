Nazaré Nazaré Qualifica notificada a reintegrar funcionários dispensados A Nazaré Qualifica, Empresa Municipal, foi notificada esta semana da decisão do Tribunal de Leiria de considerar procedente o pedido de reintegração de 6 funcionários nos quadros desta empresa. 30-01-2020 | JL Recorde-se que este despedimento foi baseado na informação contida no memorando entregue, em 2013, pela gerência cessante e que tinha como base a sustentabilidade da empresa. Apesar de a anterior gerência ter sido nomeada por partido diferente do que governa o Município desde 2013, não encontrou este conselho de gerência argumentos para refutar o que era mencionado no referido documento, tendo considerado que efectivamente a sustentabilidade da empresa estava em causa.

A gerência da Nazaré Qualifica continua a considerar que os despedimentos tiveram como princípio a defesa do interesse público, pelo que, não compreendendo alguns fundamentos subjacentes à decisão, irá recorrer da mesma, sendo certo que, aquando do final do processo, irá acatar a decisão da última instância.

A prioridade deste conselho de gerência sempre foi, e será, a sustentabilidade da Nazaré Qualifica e dos atuais trabalhadores desta empresa municipal e fará tudo o que estiver ao seu alcance para salvaguardar o superior interesse público dos munícipes da Nazaré. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com