Alcobaça Pandemia: Alcobaça à beira de ser considerado concelho de alto risco O concelho de Alcobaça apresentava no final da semana passada uma situação pandémica que o colocava às portas dos limites definidos pelas autoridades de saúde para ser classificado como um concelho de Alto Risco de contágio por Covid-19. 12-11-2020 | Paulo Alexandre O Presidente da Câmara de Alcobaça foi às redes sociais comunicar que a média de contágio (números de casos ativos bem como dos curados) andava na casa da dezena por dia de novos casos, o que a manter-se “se não nos unirmos neste combate, inevitavelmente constaremos na próxima lista de concelhos submetidos a restrições que atualmente abrange 121 municípios”.

Paulo Inácio reforçou que “nesta fase da pandemia, os focos de contágio são de índole social e familiar, e estão generalizados um pouco por todas as freguesias do concelho”.

O autarca admitiu que se está a viver “um aumento significativo destes casos”, mas ainda “acredito que poderemos inverter esta tendência que é também visível em todo o Oeste”.

Os munícipes podem acompanhar a evolução diária e os concelhos com medidas especiais, devido ao elevado índice de probabilidade de contaminação, em: https://covid19estamoson.gov.pt/

