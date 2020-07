Nazaré Mobilidade Suave do Rio Alcoa liga os concelhos de Alcobaça e Nazaré Os Municípios da Nazaré e Alcobaça têm até Outubro para formalizar a candidatura da Mobilidade Suave ao longo do Rio Alcoa aos fundos comunitários. Até lá terão que reunir os pareceres das diversas entidades com direito a prenunciarem-se sobre esta iniciativa política e a argumentarem o projeto como uma aposta intermunicipal na descarborização e na mobilidade de turistas e residentes, numa área de 12 kms, dotada de indústria, serviços e equipamentos, nomeadamente turísticos. 09-07-2020 | JL Os dois municípios apresentaram, no passado dia 30 de junho, o projeto conjunto de Mobilidade Suave ao longo do Rio Alcoa, numa cerimónia que decorreu nas Termas da Piedade, e que contou com a presença de vários convidados, entre os quais o Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Territorial, Carlos Miguel; a presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno; e o Vice-Presidente do Conselho Diretivo da APA, Pimenta Machado.

O projeto tem como finalidade a Recuperação Ambiental e Mobilidade Suave no Rio Alcoa para os dois concelhos que ficarão ligados por uma via de circulação amiga do ambiente, numa extensão de 12 kms, a criar do lado direito da margem do Rio, que ficará equipada com ciclovia, passeio pedonal e uma via para o transporte elétrico de passageiros.

O percurso, que passará por território das freguesias União Alcobaça e Vestiaria; Maiorga; Bárrio (concelho de Alcobaça); Valado dos Frades e Famalicão (Nazaré), visa promover a mobilidade suave multimodal, com o atrativo da paisagem rural; a utilização de formas de energia menos poluentes e mais amigas do ambiente.

Para além da valorização ambiental e paisagística, através da recuperação ambiental, limpeza e desobstrução do rio, o projeto visa a construção de uma via, que ficará paralela ao rio. Constituir-se-á como uma alternativa à vizinha Estrada Nacional, que liga os dois concelhos.

O Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Inácio, explicou, durante a conferência de imprensa, que “este é seguramente um dos mais ambiciosos projetos de dinamização e valorização territorial entre os concelhos de Alcobaça e Nazaré. A ligação entre ambos é histórica e essencial para se compreender a identidade de todo este território. Numa lógica de potenciação das mais-valias de cada um, faz todo o sentido que esta ligação seja consumada, materializando uma visão de futuro sustentável e de união entre os povos”.

Para Alcobaça, a ação de transformação do território e aproveitamento das suas especificidades naturais começou com o Parque Verde e irá ter continuidade neste projeto “único no país”, com a pedonalização integral de um rio desde a sua nascente até à Foz.

Devido à grandeza da área a intervir, o projeto dividir-se-á em duas fases, sendo que a primeira a ser intervencionado é o troço da Fervença até à foz do rio Alcoa, com a requalificação da Central Elétrica.

Numa 2ª fase, far-se-á a ligação desde a nascente do rio Alcoa (em Chiqueda) até à cidade de Alcobaça.

“Todo este projeto tem o potencial de dinamizar de uma forma decisiva e assertiva um território histórico, quer a nível das rotinas dos residentes quer no impacto turístico que se perspetiva. Estamos perante um projeto que sendo ambicioso e arrojado, mantém um princípio de respeito pela natureza e pelo meio ambiente que é de resto um património de valor inestimável.”

Para além da ligação funcional suave espera-se que o percurso deva também potenciar o turismo de natureza, pelas possibilidades criadas de contacto com a paisagem ao longo do caminho valorizando aspetos particulares como a observação da fauna ornitológica de elevada diversidade relacionada com os diferentes tipos de paisagem atravessados.

A execução deste percurso irá constituir-se como um elemento fundamental para uma ligação mais estreita entre os dois concelhos, quer seja funcional, de lazer ou didática, facilitando a vida dos habitantes locais e turistas e potenciando tudo o tipo de atividades sócio- económicas relacionadas.

O Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, Walter Chicharro, explicou, por sua vez, que “este empreendimento assume claramente a sua dimensão de projeto de mobilidade por forma a captar os fundos comunitários destinados para investimentos dessa natureza. Porém facilmente se compreende o potencial económico e turístico que uma infraestrutura destas representa.”

Aproveitando a presença de Carlos Miguel, Secretário de Estado das Autarquias Locais, Paulo Inácio lançou ainda o repto para "a resolução definitiva e integral da eletrificação da linha do Oeste, cujo projeto atualmente aprovado não contempla este território. A estação de Valado dos Frades, pela sua localização que permite ser um elo de ligação entre os dois concelhos, reúne todas as condições de ser um ponto fulcral ao longo de toda a linha ferroviária. São dois projetos – Linha do Oeste e Mobilidade Suave – absolutamente estratégicos e complementares."

