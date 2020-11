Sociedade Rua Sub-Vila celebra o Natal na Nazaré Os comerciantes da rua Sub-Vila prepararam várias atividades para colocar esta artéria comercial como a Rua do Natal na Nazaré. 26-11-2020 | JL [+] Fotos Nesta quadra festiva, vamos tentar dar cor à nossa rua. Os comerciantes uniram-se para transformar a sua rua numa montra natalícia. Começámos pela decoração de cada loja, e alguns estabelecimentos decidiram ter uma despensa solidária onde qualquer um, que visite a rua, pode deixar alimentos para serem entregues os familiares carenciadas”, explica Iara Martins.

As escolas serão parceiras dos comerciantes na animação da época natalícia.

“Vamos ter a colaboração das escolas com a apresentação de trabalhos feitos com materiais reciclados, que dariam vida a presépios” e outras animações características da época, que os comerciantes esperam mostrar durante o mês de dezembro.

“Vai dar brilho à nossa rua, mostrando tudo o que fazemos localmente nesta quadra festiva”.

Em tempo de pandemia, com restrições à circulação e limitações às idas às grandes superfícies comerciais ou shoppings, o comércio tradicional quer posicionar-se como alternativa para as compras das duas datas festivas que se aproximam.

“Porque não olhar para a rua sub-vila como um centro comercial de rua, onde podemos ter diversidade, comprar prendas originais, ajudar os comerciantes e a economia local? Temos muitas lojas já com a sua dinâmica numa das ruas mais conhecidas e frequentadas por nacionais e estrangeiros. Está na altura de sairmos à rua e conhecermos melhor o nosso comércio de proximidade”, diz Iara Martins.

A iniciativa Natal junta os comerciantes, a ACISN, a Associação Nazaré Marés de Maio e a Câmara Municipal da Nazaré.

