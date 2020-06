Regional Filme “Haverá Tempo” premiado nos Estados Unidos Filme do Turismo Centro de Portugal, lançado no início da pandemia, foi distinguido em Los Angeles, no Festival Internacional de Filme e Vídeo dos EUA. 18-06-2020 | JL O filme “Haverá Tempo”, estreado pelo Turismo Centro de Portugal (TCP) no início da pandemia de covid-19, conquistou um importante prémio a nível internacional, no 53.º Festival Internacional de Filme e Vídeo dos Estados Unidos (“US International Film & Video Festival”), em Los Angeles.

O júri atribuiu ao filme um Certificado de Excelência Criativa, na categoria “Responsabilidade Social”. Mais de 1000 filmes, de 26 países, concorreram este ano ao prestigiado festival, que existe desde 1967.

O filme “Haverá Tempo”, de 50 segundos, foi a peça central de uma campanha com o mesmo nome, lançada a 19 de março, dia em que foi declarado o estado de emergência. A campanha apelou aos portugueses para que ficassem em casa, dando nota de que "haveria tempo" para conhecer ou regressar ao Centro de Portugal, que estaria à sua espera quando a fase aguda da doença fosse ultrapassada. A mensagem do filme era de esperança, expressa em frases como “São tempos como os que vivemos que nos obrigam a parar, para depois recomeçar”, “Haverá tempo para voltar a dar asas aos nossos sonhos, de abraçar quem amamos” ou “Haverá tempo para viajar, para correr, para voar. Até lá, ficaremos em casa”.

Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, realça o facto de um festival tão importante como o de Los Angeles ter distinguido este filme, que não é estritamente turístico. “Com o ‘Haverá Tempo’, procurámos dar um pequeno contributo no enorme esforço que o país tinha pela frente em março: o da sensibilização para a necessidade de ficarmos todos em casa. É, por isso, um filme que é muito mais do que um simples veículo de promoção turística, mas que passa uma verdadeira mensagem de responsabilidade social. É com grande satisfação que vejo essa mensagem ser agora reconhecida ao mais alto nível, neste festival norte-americano”, sublinha Pedro Machado. “Ao mesmo tempo, o filme fala da esperança em dias melhores. Dissemos que haveria tempo de sair e regressar ao Centro de Portugal, e esse tempo, felizmente, já chegou, como se comprova pela retoma turística em curso na região”, acrescenta.

Produzido pela Lobby Productions para o TCP, "Haverá Tempo" regista cerca de 140 mil visualizações na página de Facebook e 20 mil no canal de YouTube do TCP. Pode vê-lo aqui: https://youtu.be/3ur9_SDvGDE

