Sociedade “Confraria do Frango na Púcara" de Alcobaça Foi constituída a “Confraria do Frango na Púcara”, uma associação cultural sem fins lucrativos. 30-01-2020 | Paulo Alexandre “Esta ideia já tem uns anos. Era um grupo de amigos. E dêmo-nos conta que era importante transformar o grupo na Associação de âmbito gastronómico. Depois, apercebemo-nos que poderíamos, também, reforçar o aspeto da enograstronomia. A comida e os vinhos andam sempre associados. E agora podemos participar no movimento das Confrarias”, explica Luís Guerra Rosa, sócio fundador.

A lista de amigos (que se denominarão “Sócios Fundadores”) que manifestaram vontade de estar presentes no ato notarial de celebração da escritura de constituição da associação “Confraria do Frango na Púcara” tem neste momento a seguinte composição: Aires Augusto Teixeira da Silva, Alberto Guerra Maaleno, Alberto Nazaré Serrano e Silva, Antónia Salvador Fonseca, António José Boavida Correia Diogo, António José Fialho Carvalhinho, César Alexandre Martins Borges, Dina Maria Isidoro Carneiro, Diogo Lucas Ramalho, Dora Naumovna Groisman Franco, Fernando José Gaspar Pereira, Ivone Maria Ribeiro Figueiredo da Silva Rosa, Jacinta Maria Ribeiro Ferreira, João Rosa Carreira, Jorge Ferreira Trindade Marques, Lucas Ferreira, Luís Manuel Guerra da Silva Rosa, Luis Manuel Santos Alves Figueira, Maria Carmelita da Cruz Costa, Maria Filomena Honório Vitorino, Marta Pinto, Micaela Carvalho dos Santos, Nobumitsu Shohoji, Otília Margarida Nazário Marques, Pedro Miguel Botelho Serra, Ricardo José Vicente de Sousa, Rui Manuel Dias Alexandre, Salomão Hernandez Lemos Figueiredo.

Dentro em breve serão eleitos os órgãos diretivos que terão como missão definir a estratégia de promoção do frango na púcara de Alcobaça.

"Divulgar a gastronomia ligada a este prato de âmbito nacional, pois o frango na púcara é conhecido no país e fora dele, e a defesa dos valores e das tradições da Região já fazem parte dos estatutos", adianta Luís Guerra Rosa que deixa para a futura direção a definição dos seus objetivos na promoção do frango na púcara de Alcobaça.

