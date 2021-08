Política Bloco de Esquerda retira confiança à direção de Alcobaça O Bloco de Esquerda não irá apresentar candidatos aos órgãos autárquicos de Alcobaça nas eleições autárquicas deste ano. 23-07-2021 | PA A falta de condições políticas é a justificação apresentada ao núcleo de Alcobaça do BE.



Adelino Granja, militante do BE, explica que o caso se prende com “um conflito entre o núcleo de Alcobaça com a comissão coordenadora de Leiria”.



“A coordenação retirou confiança política a 3 dirigentes de Alcobaça, que ficaram impedidos de integrar os 3 primeiros lugares de listas de candidatos aos principais órgãos autárquicos apenas por termos feito uma entrevista a um jornal e emitido um comunicado sobre o Mosteiro, mais nada”.



O dirigente solicitou logo após o impedimento, em meados de abril, uma reunião à coordenação regional e direção nacional, mas não lhes foi facultada qualquer reunião onde pudessem “exercemos o direito ao contraditório e esclarecer porque motivos Alcobaça fica retirada de uma candidatura autárquica”, diz Adelino Granja que recorreu à Comissão de Direitos do BE, que “não proferiu nenhuma decisão concreta, e disse que era uma questão política”.



A coordenação distrital não quis comentar este caso.

