Alcobaça Vitrais do Mosteiro de Alcobaça com problemas de instabilidade A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) anunciou a reparação urgente de dois vitrais e um frontão de uma mansarda do Mosteiro de Alcobaça devido a problemas de instabilidade. 15-10-2020 | Paulo Alexandre A intervenção "com caráter de urgência" foi adjudicada depois de "uma visita regular de inspeção", terem sido identificados "problemas de conservação e estabilidade" nos vitrais do braço norte do transepto da igreja", na ala norte do Claustro do Cardeal, no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça.

De acordo com a agência Lusa, o estado de conservação dos vitrais e do frontão "podiam pôr em causa a integridade destes elementos e a segurança dos visitantes", levando o departamento de obras daquele organismo a propor o restauro.

A obra, a cargo do Atelier do Vidro, de Porto de Mós, contempla o tratamento dos dois vitrais do transepto norte da Igreja, incluindo a sua estrutura metálica de suporte, bem como a limpeza e consolidação do frontão da ala norte do claustro do cardeal.

