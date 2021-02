Sociedade INE está a contratar recenseadores para os censos 2021 Em Abril de 2021 o Instituto Nacional de Estatística, I. P., vai realizar o XVI Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral da Habitação - CENSOS 2021, a maior operação estatística nacional, realizada pelo INE. Os Censos vão "contar" todos os cidadãos e famílias residentes no território nacional, bem como todos os alojamentos e edifícios destinados à habitação. 04-02-2021 | O Instituto anunciou que irá contratar recenseadores, com Contrato de Prestação de Serviços com a duração de cerca de 2 meses (entre abril e junho de 2021), adiantando que o pagamento pelos serviços prestados varia em função dos resultados apresentados (um recenseador com 600 alojamentos atribuídos e que termine o seu trabalho em 6 semanas receberá em média 1500€).



As candidaturas são obrigatoriamente formalizadas, até 15 de fevereiro, através do preenchimento online do formulário disponível em recrutamento.ine.pt, ou pelos emails: Região Centro: dc@ine.pt; Geral: recrutamento.censos2021@ine.pt Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com