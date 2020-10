Nazaré Piso do Pavilhão Gimnodesportivo da Nazaré foi remodelado Terminaram as obras de conservação do piso de madeira do Pavilhão Gimnodesportivo da Nazaré, permitindo o seu uso por parte dos utentes e várias entidades que ali lecionam, treinam, competem ou realizam eventos desde a passada 2ª feira, 12 de outubro. 15-10-2020 | JL Localizado no Complexo Desportivo da Nazaré, este equipamento municipal tem sido fortemente solicitado para a realização de várias atividades desportivas e outras.

Foi, recentemente, alvo de várias intervenções de melhoramento, manutenção e conservação no interior e exterior, incluindo a renovação de equipamentos necessários às provas federadas, estando preparado para todas as modalidades indoor, com salas adaptadas a reuniões e balneários.

Depois desta intervenção, seguem-se as obras no piso de madeira do Pavilhão Amável Lopes, de Valado dos Frades, cujo início está previsto para o dia 15 de dezembro. As obras de requalificação terão início mais tarde “por incumprimento da empresa com as datas inicialmente acordadas com o Município da Nazaré”, informou o Setor da Atividade Física e do Desporto.

"Estas eram obras que precisávamos realizar e que visam corrigir o estado degradado em que estão os pisos de ambos os pavilhões. Congratulo-me por isso, tanto mais que o objetivo de ambas é melhorar as condições de prática desportiva e das competições ali realizadas", diz Manuel Sequeira, Vice-Presidente da Câmara, e responsável pela Setor da Atividade Física e do Desporto

