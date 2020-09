Ocorrências Detido por tráfico de estupefacientes na Benedita A GNR da Benedita, deteve no passado dia 15 de agosto, em flagrante, um homem, de 32 anos, por tráfico de estupefacientes, na localidade da Benedita. 27-08-2020 | Paulo Alexandre No decorrer de uma ação policial os militares da Guarda abordaram uma viatura, na qual detetaram um forte odor a produto estupefaciente proveniente do interior do veículo. De imediato foi efetuada uma busca ao veículo que culminou na apreensão de 16 doses de haxixe, que se encontravam no interior de uma mochila do suspeito.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com