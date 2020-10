Nazaré Época balnear regista menos incidentes Os Nadadores Salvadores da Nazaré realizaram um total de 18 salvamentos nas três praias vigiadas do concelho durante a época balnear, que terminou no passado dia 15 de setembro. 01-10-2020 | JL De acordo com Daniel Meco, os primeiros socorros aumentaram para 176 casos uma vez que, como se previa, “os utilizadores das praias do concelho procuraram este ano zonas menos povoadas, junto às rochas, onde acabariam por se magoar”

Na praia do Salgado, registaram-se duas operações de salvamento.

Ainda de acordo com a Associação de Nadadores Salvadores da Nazaré, foram realizados menos salvamentos, mas os vigilantes foram chamados mais vezes para prestar primeiros socorros a banhistas que se magoaram nas zonas mais rochosas.

