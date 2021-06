Política Rui Alexandre apresentou candidatura independente à Câmara Municipal de Alcobaça Rui Alexandre, ex-presidente da Concelhia do PS Alcobaça, apresentou, no dia 10 de junho, no Jardim do Amor, em Alcobaça, a sua candidatura como independente à Câmara Municipal de Alcobaça. O Partido “Nós, Cidadãos”, apoia a candidatura. 17-06-2021 | PA “O aparecimento desta Candidatura Independente “Cidadãos por Alcobaça” é o resultado do desalento com o que se tem passado ao nível político no nosso Concelho”, explica o candidato, adiantando que se trata de “um grupo de cidadãos que não se identificam com o rumo que o Concelho tem tido nos últimos anos. Por isso, proponho-me liderar uma equipa que se rege por princípios éticos e de transparência, e pela ação em prol do bem comum. Uma equipa orientada por valores Humanistas e Culturais”.



Rui Alexandre disse, ainda, que o movimento “Cidadãos por Alcobaça” é “a única alternativa credível que nos levará à mudança de rumo do nosso concelho”, que classifica de “dormente, e com fortes sinais de ausência de força anímica local. No meu entender, esta realidade resulta das más opções políticas que se arrastam há muito. A verdade é que o PSD e este PS não tem projeto sustentado e estruturante para o concelho de Alcobaça e não vislumbramos nenhuma outra candidatura que o tenha”.



Para a candidatura do “Cidadãos por Alcobaça” a sua proposta vai no sentido de oferecer “um projeto forte, exequível, responsável, competente, integrado e sustentável, focada nos anseios do quotidiano das pessoas e que permita reposicionar Alcobaça no roteiro da dignidade e do crescimento sustentável.”



Rui Alexandre garantiu que o movimento “Cidadãos por Alcobaça” vai tentar apresentar candidaturas em todas as Juntas de Freguesia, e em tempo oportuno irá divulgar as listas para a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com