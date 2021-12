Nazaré Câmara Municipal investe mais de 1,3 milhões de euros no novo Interface Rodoviário da Nazaré A Câmara Municipal da Nazaré aprovou o Relatório final do Júri do Concurso do Interface de Transportes Públicos — Av. do Município, que permite o arranque da construção do equipamento, o que se prevê que possa ter início ainda durante o primeiro trimestre de 2022. Com um investimento superior a 1,3milhões de euros, o novo edifício ficará localizado num dos principais acessos à praia, próximo a diversos serviços. 17-12-2021 | A obra foi adjudicada à firma RUCE — Construção e Engenharia, Lda. pelo valor de 1.249.559,94 euros acrescido de IVA à taxa de 6% (74.973,60), perfazendo o total de 1.324.553,54 euros.



“A aprovação do Relatório Final é um momento histórico. Permitirá construir algo ambicionado há muitos anos, com condições para que aqueles que chegam o façam num edifício perfeitamente capaz de os receber,” declarou Walter Chicharro, Presidente da Câmara Municipal.



Projetado para um terreno municipal, junto à Biblioteca Municipal, próximo de vários serviços, do centro e da praia, terá como função fazer de interface entre as carreiras urbanas, carreiras nacionais e rede de expressos, assim como à futura ciclovia da Avenida do Município e mobilidade pedonal aos principais equipamento e serviços do concelho.



Com este equipamento, que substituirá o provisório em funcionamento, espera-se um contributo significativo na melhoria da rede de interface e a redução do tempo de transporte.



A operação responderá de forma qualificada e integrada às necessidades atuais e futuras da população abrangida, pela melhoria da oferta existente, promovendo o desenvolvimento sustentável, o reforço da acessibilidade, a equidade e a coesão social.

