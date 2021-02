Sociedade A Mesh Nazareth – Associação de Solidariedade Social Sem treinos ou provas públicas, por causa da pandemia, a Mesh Nazareth – Associação de Solidariedade Social, tem vindo a associar-se a várias ações de solidariedade e apoio à população mais vulnerável. 04-02-2021 | JL No balanço de um ano de atividade, a Mesh refere que a 1 de maio de 2020, data habitualmente marcada por ações de rua da Associação, realizou a doação de bens alimentares e bens de primeira necessidade à Confraria de Nossa Senhora da Nazaré e à loja social da Junta de Freguesia da Nazaré.



Já este mês, ofereceu um saco de primeiros socorros recheado com todos os utensílios necessários à prática de primeiros socorros aos Dadores de Sangue do Valado dos Frades.



A associação apela a que os casos de necessidade de apoio lhes sejam comunicados para que possa fazer o “estudo de viabilidade da necessidade de ajuda”.



A Mesh Nazareth – Associação de Solidariedade Social, com sede na Nazaré, é uma instituição sem fins lucrativos, criada em 2017, com o intuito de desenvolver e promover atividades desportivas, recreativas, culturais, educativas e sociais, com o objetivo prestar apoio a pessoas e/ou entidades com necessidades específicas. No entanto, para que tal aconteça necessita de apoios de particulares e empresas em forma de donativo.



Sobre a atividade solidária da MESH



01/05/2017: trail/caminhada com o objetivo de doar uma cadeira de rodas eléctrica a um menino de 11 anos. Objetivo que foi cumprido e o Diogo ganhou independência para se mobilizar, "ganhou vida".



24/02/2018: prova de contrarrelógio / caminhada, e com esta conseguimos melhorar a qualidade de vida do Tiago: oferecemos 30 tratamentos de fisioterapia e 10 mensalidades de Hipoterapia.



01/05/2018: “2º Mesh Nazareth Trail”, desta vez a causa social foi a entrega de um equipamento essencial aos Bombeiros Voluntários da Nazaré: ARICA.



20/01/2019: prova de contrarrelógio / caminhada, e conseguimos doar uma cadeira de Posicionamento ao Tiago e dar mais qualidade de vida ao menino.



01/05/2019: 3º edição do Mesh Nazareth Trail, na qual contribuímos para algumas das necessidades dos utentes da Cercina.



26/01/2020: 3º Desafia a Ladeira conseguimos doar uma cama articulada com elevador ao Carlinhos, habitante da Nazaré com deficiência física e psíquica.



1/05/2020: o programado 4º Mesh Nazareth Trail iria reverter a favor dos Dadores de Sangue de Valado dos Frades, com a oferta de meios básicos para equipar as ambulâncias, e desta forma capacitá-las para melhor socorrerem os doentes.

