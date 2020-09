Desporto Portugal sagra-se bicampeão europeu de futebol de praia Portugal sagrou-se bicampeão europeu de futebol de praia ao vencer, no passado dia 6, a Suíça, por 5-4, no último dia da Super Final da Liga Europeia, prova organizada pela Beach Soccer Worldwide, com golos de Leo Martins (2), André Lourenço, Belchior e Bê Martins. 17-09-2020 | JL Foi o segundo título seguido e o sétimo da história Seleção Nacional de Futebol de Paia.

No final foram ainda entregues os prémios Melhor Guarda Redes a Andrade; Melhor Marcador a Stankovic (Suíça) e Melhor jogador a Leo Martins.

O Estádio do Viveiro “Jordan Santos” – Nazaré recebeu a Superfinal da Liga Europeia, prova organizada pela Beach Soccer Worldwide, que decorreu sem a presença de público, e com várias normas de segurança, no âmbito Plano de Contingência próprio para a COVID-19.

Participaram nesta Super Final as equipas da Ucrânia, Suíça, Alemanha, Portugal, França.

