Política Vereadores do PS apelam a novo diálogo da Comissão Politica local Os Vereadores do PS na Câmara de Alcobaça propuseram à Concelhia do PS Alcobaça que aperfeiçoe a relação entre os cidadãos e aqueles que os representam no partido: Vereação, Assembleia ou Freguesias. 24-03-2020 | Paulo Alexandre “É tempo de aprofundar o diálogo com os cidadãos e vencer a desconfiança na vida política e partidária”, dizem os eleitos pelo PS, que pedem “um partido a par dos eleitos, mais aberto à sociedade, ainda mais exigente e qualificado nas suas práticas democráticas e com um elevado sentido de responsabilidade na elaboração do programa eleitoral, com vista honrar os compromissos eleitorais, continuando a demonstrar a coerência entre os seus valores e princípios nas opções políticas e não só nos discursos”.

Para os eleitos, só com esta prova feita, o partido estará apto a apresentar uma proposta política "com pessoas, ideias, soluções e objetivos concretos, e conseguir falar com os cidadãos olhos nos olhos".

