Nazaré Nazaré cria novos espaços de estacionamento gratuitos junto à praia O estacionamento e a gratuitidade são, normalmente, dois dos maiores motivos de queixa de quem precisa de deixar o carro para tratar de assuntos rápidos em serviços. 04-02-2021 | JL A Câmara anunciou que irá dar início a mais uma grande intervenção para o aumento dos lugares de estacionamento nas proximidades da praia da vila, e cuja utilização será gratuita para os utilizadores.



A operação de Reabilitação do Parque de Estacionamento Junto ao Porto de Abrigo, cujo promotor é o Município da Nazaré, é um investimento enquadrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Nazaré (PEDU), com a comparticipação financeira da União Europeia no âmbito do Portugal 2020.



O estado de conservação, uso do espaço público e a necessidade de responder a uma elevada procura por parte da população, bem como o excesso de pressão sobre um espaço público, em parte desqualificado sem organização na sua ocupação, os problemas de mobilidade e de acessibilidade foram os argumentos apresentados para a obtenção dos meios necessários a esta operação, cujo início foi dado a conhecer há poucos dias.



A Câmara refere que surgiu, agora, a oportunidade de estruturar e qualificar este espaço público, para a vivência urbana de residentes e visitantes, “aumentado a qualidade dos espaços públicos, revitalizando funções sociais, culturais, económicas e ambientais”.

