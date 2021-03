Economia Ohai Nazaré lançou pacotes irresistíveis para datas especiais O Ohai Nazaré lançou quatro pacotes especiais a pensar no Dia do Pai. É um dos espaços mais completos que abriu nos últimos anos em Portugal: imerso na natureza, com praias por perto, com a Nazaré logo ali ao lado e até um miniparque aquático. 18-03-2021 | JL O objetivo é permitir que, assim que puder, escape, descanse e consiga, mesmo em pandemia, criar memórias inesquecíveis.



De acordo com a unidade na Nazaré, para além das ofertas incluídas nos packs, o resort oferece ainda acesso às piscinas exteriores, SPA, parques infantis e zonas de jogos. Fora do espaço, pode explorar uma envolvente de natureza verde, mergulhar nas praias ou fazer turismo.



Os pacotes estão disponíveis para compra até ao próximo dia 23 de março e são passíveis de usufruir durante todo o ano, o que quer dizer que pode oferecê-los nesta data especial, por exemplo, e utilizá-los quando a situação pandémica estiver melhor. As reservas são sujeitas a marcação.



Todas as informações e detalhes podem ser consultados no site e as reservas poderão ser feitas por telefone (262 561 800) ou email (booking.nazare@ohairesorts.com). Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com