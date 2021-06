Ocorrências Apreensão de mais de 100 quilos de pescada subdimensionada A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré, apreendeu no dia 17 de maio, mais de 100 quilos de pescada subdimensionada, com o valor estimado de 1 120 euros, no concelho da Nazaré. 27-05-2021 | JL No âmbito de uma ação de fiscalização destinada ao controlo das regras de captura, desembarque e comercialização de pescado fresco, os militares da Guarda detetaram uma mulher na posse de 112 quilos de pescada sem que tivesse a medida mínima estipulada por lei para ser comercializada, resultando na sua apreensão.



Foi identificada uma mulher de 37 anos, tendo sido elaborado um auto de contraordenação, punível com uma coima que pode ascender ao valor máximo de 37 500 euros.



O pescado apreendido, depois de submetido à verificação higiossanitária, foi entregue a várias instituições de solidariedade social.



A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com