Nazaré Nazarena Teresa Coelho é a nova secretária de Estado das Pescas A nazarena Teresa Coelho assume a pasta de secretária de Estado das Pescas, substituindo no cargo José Apolinário. 17-09-2020 | Teresa Coelho, natural da Nazaré, nasceu em 1970 e é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e concluiu o mestrado em Gestão de Recursos Humanos na Escola Superior de Gestão de Paris. Entre 1996 e 2002 foi adjunta e chefe de gabinete do Secretário de Estado das Pescas. Entre 2005 e 2008, exerceu as mesmas funções junto do Secretário de Estado da Administração Interna e da Proteção Civil e o equivalente em 2008 na secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas.

No currículo conta ainda com o cargo de subdiretora-geral das Pescas e Aquicultura entre 2010 e 2012. Foi diretora do gabinete de Auditoria Interna da Docapesca e desde 2016, era presidente do Conselho de Administração da Docapesca.

A mudança abrange ainda as pastas da Saúde (António Lacerda Sales sobe a secretário de Estado Adjunto da Saúde), Educação e Infraestruturas. A tomada de posse será esta quinta-feira .

