Economia Benecar denuncia fraudes com MBWay em nome de empresas do mercado automóvel A Benecar, empresa de venda, compra, reparação e aluguer de veículos, apresentou às autoridades queixa contra a prática de burla no mercado automóvel, utilizando a aplicação MBWay. 24-03-2020 | Paulo Alexandre Em comunicado, a empresa com sede na Benedita, denuncia a existência de “burlões que fazem passar-se por colaboradores de empresas do mercado automóvel”.

“Através de plataformas online de venda automóvel, os burlões fazem passar-se por colaboradores de empresas do mercado automóvel, entrando em contacto com os anunciantes e dando indicações de interesse na aquisição da viatura anunciada. Depois de verem manifestado o interesse, os burlões, apresentando um discurso evasivo e pouco claro, sugerem a abertura de uma conta na aplicação MBWay, para desta forma conseguirem aceder às contas bancárias dos anunciantes e, desta forma, conseguirem transferir dinheiro para as suas contas”, descreve a empresa.

A Benecar aconselha os anunciantes que receberem um contacto dentro deste enquadramento, a sua rejeição imediata, bem como o não fornecimento de qualquer dado pessoal, devendo entrar em contacto com as autoridades competentes.

A empresa esclarece que “em negócios de aquisição de viaturas, a Benecar Automóveis, SA nunca procede desta forma”, pelo que “este tipo de comportamento é um crime punível por lei e ao qual somos completamente alheios”.

As autoridades competentes já são detentoras da prática desta fraude. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com