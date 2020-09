Cultura Alcobacence Ana Valente assina história infantojuvenil em português O “Mistério no Museu dos Dinos”, da autoria de Ana Valente e de Isabel Moiçó, com ilustrações de Paulo Silva – três novos nomes no panorama de escrita para jovens –, Já chegou às livrarias. 17-09-2020 | Paulo Alexandre Este livro, o primeiro da coleção infantojuvenil portuguesa «Mistérios e Aventuras», promete momentos emocionantes às crianças.

Com personagens simples e enérgicas, com quem os pequenos leitores facilmente se identificarão, Mistério no Museu dos Dinos acompanha João, que adora dinossauros, e Rita, que gosta tanto de histórias de detetives que lhe chamam Sherlock, enquanto desvendam um roubo no Museu dos Dinos.

Esta história de detetives com mistério, ação, dinossauros e amigos verdadeiros reúne os ingredientes clássicos que encantarão os mais novos: mentes curiosas, dinossauros, intriga e aventura.

Ana Valente e Isabel Moiçó convidam os leitores a entrar no mundo dos

dinossauros e a aprenderem muito sobre estes gigantescos seres pré

históricos, enquanto eles próprios tentam resolver o mistério.

O segundo título da coleção, Mistério no Quartel dos Bombeiros, será publicado em julho.

Sinopse do Mistério no Museu dos Dinos:

O João adora dinossauros e a Rita gosta tanto de histórias de detetives que lhe chamam Sherlock. Houve um roubo no Museu dos Dinos! Será que conseguem resolver o mistério?

O João sempre quis ser paleontólogo, por isso sabe tudo sobre dinossauros: a evolução dos répteis, a vida há mais de 300 milhões de anos na Terra... um mundo muito diferente daquele que hoje conhecemos, quando nem os

continentes eram o que são agora. Na escola é considerado um cromo e estão sempre a meter-se com ele. Os colegas chegam a ser maus. Um dia, o João descobre que desapareceu algo de valioso do Museu dos Dinos. Então,

ele e a sua melhor amiga, a Sherlock, decidem investigar e quem sabe até resolver este mistério.

Sobre as autoras:

Ana Valente nasceu em Alcobaça, onde o gosto pela escrita e pelas leituras começaram. É licenciada em Sociologia.

Tem uma pós-graduação em Ciências da Comunicação e fez do jornalismo a primeira profissão, na redação da TVI, onde trabalhou onze anos. Hoje, o dia-a-dia é comunicar e contar outras histórias. Neste projeto, os sobrinhos são a inspiração.

Isabel Moiçó nasceu em Lisboa e, em pequena, a família já costumava dizer que "devorava livros". Cresceu, casou e teve dois filhos, a quem passou o gosto pela leitura. É licenciada em Antropologia e pós-graduada em Comunicação da Saúde. As histórias da infância deram lugar a outras bem reais: desde 1993 que as conta em reportagens diárias na TVI, onde trabalha como jornalista.

Agradecemos desde já a sua colaboração

