Cultura Série da RTP “Terra Nova” filmada na Nazaré estreou em horário nobre A série de época da RTP1 “Terra Nova” estreou no passado dia 3 de junho. O projeto, filmado parcialmente na Nazaré, acompanha o dia a dia das famílias das comunidades piscatórias da costa portuguesa na década de 1930. 18-06-2020 | JL Com argumento de Artur Ribeiro e Nuno Duarte e realização de Joaquim Leitão, “Terra Nova” reúne um elenco de luxo, de onde se destacam nomes como: Virgílio Castelo, Sandra Faleiro, Beatriz Barosa, João Jesus, Vítor D´Andrade, João Reis, Pedro Lacerda, Maria João Falcão, Catarina Rebelo, Miguel Borges, Carla Chambel, João Craveiro, João Catarré, Ricardo de Sá, Carolina Amaral, Sara Norte, Vítor Norte, João Baptista, Patrícia André, Miguel Partidário, Dinarte Branco, Rodrigo Soares, Rodrigo Tomás, Figueira Cid, Paulo Manso, Tomás Alves, Manuel Sá Pessoa, Miguel Melo, entre outros.

Composta por 13 episódios, que retratam histórias em terra, tais como os dramas e conflitos das famílias, antes e depois do embarque de uma época, situada nos anos 1930, em que o sustento de muitas famílias dependia dos perigos passados pelos homens na faina maior, nos mares distantes da Terra Nova e Gronelândia, enquanto no seu país lutavam pela sobrevivência social e política, em pleno Estado Novo.

“Terra Nova é uma obra dupla única e original, com duas perspetivas narrativas e com o objetivo de alcançar um público mais diversificado, proporcionando uma experiência mais completa de um pedaço tão importante da nossa história”, refere a Cinemate acerca desta produção onde retrata a epopeia portuguesa da pesca do bacalhau, para a qual a Nazaré enviou muitos homens.

Para garantir a reconstituição histórica mais próxima da verdade, a produção esteve em locais emblemáticos para o enredo, como a praia da Nazaré, e a estrada para o Forte.

“Pela sua componente histórica nesta epopeia, a Nazaré tinha que fazer parte desta série”, diz Walter Chicharro, Presidente da Câmara Municipal, entidade que colaborou com a produção.

Do elenco que esteve a filmar na Nazaré, Carla Chambel fala em “satisfação pela aprendizagem com os locais de expressões e modos de estar” que a ajudaram a construir melhor a sua personagem e uma “história que retrata uma época muito significativa para o país”.

Pedro Lacerda, que encarna a personagem "Albino", fala de um enorme prazer em ter participado neste trabalho "que marca toda a gente" por abordar uma característica muito especial de Portugal, dos navegadores, da pesca do bacalhau, um trabalho duro".

