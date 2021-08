Política PS recandidata equipa com 8 anos de funções públicas O PS volta a apresentar aos órgãos autárquicos do concelho da Nazaré a equipa que os eleitores conhecem há oito anos. 23-07-2021 | JL Walter Chicharro apresentou a sua candidatura à presidência da Câmara e a equipa que o irá acompanhar, caso volte a vencer as eleições.



“É uma satisfação estarmos a apresentar aqueles que estão disponíveis para servir o concelho da Nazaré” disse Walter Chicharro que sublinhou o papel de todos no trabalho desenvolvido para a população do concelho, uma “equipa que trabalha todos os dias para os que vivem ou trabalham neste concelho”.



O candidato voltou a falar da dívida que herdou em 2013, quando chegou à presidência da Câmara, para garantir que esta “diminuiu drasticamente” e acusa o PSD, que governou a Câmara durante duas décadas, de responsabilidade pela impossibilidade de ser reduzirem os impostos



“O valor que nos separa de poder diminuir impostos é o valor da divida que herdamos do PSD”, disse o candidato, criticando, em seguida, os que o acusam de falar sistematicamente na dívida e do passado.



“Como é que podemos deixar de falar do PSD quando a dívida que ocultou obriga os habitantes a pagarem as taxas máximas?”, o que, segundo Walter Chicharro, “não impediu a atual gestão de controlar e reduzir a dívida, pagar a ALE de Valado dos Frades, construir o Centro de Saúde e construir o Centro Escolar de Famalicão”.



Para o futuro, Walter Chicharro destacou a aposta na diferenciação de oferta do concelho, que quer ver marcado pela melhoria de condições para a fixação de jovens e melhores condições de vida.



“Nos próximos 4 anos são muitos os projetos que nos entusiasmam. Um dos problemas crónicos da vila é o estacionamento. Queremos requalificar o mercado, dotando-o de condições e aí construir um parque subterrâneo. Queremos construir um silo automóvel no mercado semanal da Nazaré. Queremos continuar a requalificar ruas do concelho, como a rua Branco Martins ou a Sub vila, o edifício do Forte de S. Miguel Arcanjo, a estrada para o farol, construir uma variante entre o Supermercado Continente e a Praia do Norte, lançar a obra do ascensor da Pederneira, adaptar o edifício da antiga Casa da Câmara ao Tribunal, fazer um trajeto pedonal no Caminho Real, uma nova via de acesso ao sul da Pederneira e ampliar o cemitério”, referiu o autarca.



As freguesias serão outra aposta da candidatura, com requalificação de várias ruas em Valado dos Frades e dos acessos aos terrenos agrícolas.



“Queremos ligar os caminhos de ferro de Valado dos Frades ao projeto de Mobilidade Suave com Alcobaça, criar mais estacionamento na vila e um novo espaço infantil no centro, e a criar a praia da Lagoa do Valado e o seu projeto de arborização, o projeto mais marcante”.



Emprego e diferenciação de produtos é uma das prioridades do próximo mandato, e por isso a aposta na ampliação da ALE de Valado dos Frades e criar uma Startup dedicada ao setor agrícola, e uma ALE em Famalicão, um Centro do mar, que se dedicará a encontrar novos caminhos para a pesca, surf e outras áreas.



A criação de condições para a fixação de jovens no concelho é a outra prioridade da candidatura, com a disponibilização de lotes de custos controlados em Fanhais, ou a construção com rendas controlados em todo o concelho.



A reestruturação da recolha dos resíduos domésticos, um centro de compostagem, reforço da rede de água e saneamento, uma agenda cultural regular pensada para todo o concelho, um festival de cinema na Pedralva, gestão do Museu da Nazaré, um Festival de Cinema de surf, englobará cinema e colóquios, após o final da temporada, arena de desportos de praia no Carsurf, são outras das promessas da candidatura socialista para os próximos 4 anos.



Juntam-se a Walter Chicharro, Manuel Sequeira, Regina Piedade, Orlando Rodrigues, Salvador Formiga para a Câmara, José Ramalhal para a Assembleia Municipal, Rui Amaro Marques para a Junta de Freguesia de Valado dos Frades, João Formiga para a Junta de Freguesia da Nazaré e José Ramalho para a Junta de Freguesia de Famalicão.



"A nossa campanha não começou hoje. O nosso trabalho fala por nós", sublinhou Walter Chicharro, candidato a mais 4 anos à frente do Município da Nazaré.

