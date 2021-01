Desporto Nazaré será anfitriã de etapa do Arena 1000 de Balonmano Playa nos próximos 3 anos A Praia da Nazaré será a sede de uma etapa do maior evento de andebol de Espanha, o Arena 1000 de Balonmano Playa, em 2021, 2022 e 2023. 14-01-2021 | JL A prova pertencente ao Circuito Arena Handball Tour 2021 deverá realizar-se nos meses de junho ou julho, em data a definir, com a participação de equipas espanholas, portugueses e de outras nações, nas categorias femininas e masculinas, nos escalões sénior, juvenil, cadete, infantil e alevín.



A Nazaré faz, assim, parte do Projeto 2028 no qual estão presentes Portugal e Espanha, com o objetivo de acolher o Campeonato da Europa em 2028.



O anúncio foi feito após a segunda reunião de preparação da candidatura que decorreu na Nazaré, terra com forte tradição no andebol.

